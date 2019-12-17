У Мінсоцполітики дали порадили українцям, які сплатили комуналку до нарахування субсидії

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики України пояснили, що робити, якщо ви оплатили комунальні послуги не дочекавшись повідомлення від Ощадбанку про нарахування субсидії. Про це повідомили на сторінці Facebook Міністерства, передає УНН.