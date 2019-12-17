У Мінсоцполітики дали порадили українцям, які сплатили комуналку до нарахування субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики України пояснили, що робити, якщо ви оплатили комунальні послуги не дочекавшись повідомлення від Ощадбанку про нарахування субсидії. Про це повідомили на сторінці Facebook Міністерства, передає УНН.
"Нас часто запитують, а що ж робити, якщо Ви отримуєте субсидію на ЖКП і оплатили комуналку, не дочекавшись смс від Ощадбанку? Відповідаємо - якщо ви отримуєте пільгу готівкою, то жодні смс вам надходити не будуть і відповідно особистого кабінету на сайті АТ "Ощадбанк" не існуватиме", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Міністерства, ви самостійно контролюєте свої взаємовідносини з надавачами послуг.
"Якщо мова йде про безготівкову форму монетизації, і так станеться, що Ви сплатили рахунки, не дочекавшись смс від Ощадбанку, то на ваших рахунках виникне переплата, яка буде відображена надавачем послуг у квитанціях наступних періодів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, у листопаді 2019 року субсидію на житлово-комунальні послуги в Україні отримували близько 3 мільйонів домогосподарств, а пільги – близько 2 мільйонів.