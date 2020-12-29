У Мінсоці спростували міфи щодо виплат ФОПам "карантинних" коштів

“Така кількість міфів в нас існує на сьогоднішній день, пов’язана із виплатою цієї допомоги. Ще раз хочу підкреслити — жоден вид соціальних виплат не підлягає оподаткуванню в принципі. Ні від того, хто їх отримує, ні пов’язані із діяльністю роботодавця. Це кошти, які спрямовуються безпосередньо застрахованим особам, якщо ми говоримо про цей вид соціальної підтримки. Вони не можуть бути використані ні роботодавцем, ні іншими особами. Вони використовуються виключно тією фізичною особою, яка звернулась щодо їх отримання”, — сказав Віталій Музиченко.

Він зазначив, що жоден із міфів про виплати ФОПам не відповідає дійсності, а перевірка відбувається на етапі подання документів і верифікації інформації про особу в держресурсах.

До найпоширеніших міфів щодо отримання коштів належить:

— Страх, що до ФОПу прийде перевірка;

— Що потрібно буде повернути кошти;

— Робітника звільнять з роботи, бо роботодавцю треба буде заплатити податки за кошти;

— Робітнику не доплатять зарплату на цю суму;

— Ці гроші треба віддати роботодавцю;

— Роботодавець коли дізнається, що робітник взяв допомогу — звільнить його;

— Потрібно буде роздати кошти колегам по роботі;

— Потрібно буде відпрацювати ці кошти після карантину.

“Тому абсолютно чітко можемо заспокоїти — це адресна соціальна підтримка, яка не підлягає поверненню і спрямована на підтримку власне тих громадян, які у зв’язку із посиленням карантинних обмежень позбавлені, скажімо так, можливості повноцінно працювати і має на меті компенсацію частини недоотриманих доходів”, — додав чиновник.

Нагадаємо, “карантинних” 8 тисяч ФОПам виплатили вже на 2,8 млрд грн.

Також нагадаємо, що з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Пенсійний фонд почав фінансування виплат “карантинних” 8 тисяч ФОПам з 22 грудня.

Додамо, що як заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.