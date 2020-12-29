У Мінсоці спростували міфи щодо виплат ФОПам "карантинних" коштів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 15976 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 19146 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 27733 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 37882 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 61277 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 105810 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 190860 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 211265 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182908 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173186 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 17411 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 34332 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 63894 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 40318 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 32780 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 16101 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 33219 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 220019 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 249516 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 336581 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 6266 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 7380 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 12011 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 13427 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 64177 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У Мінсоці спростували міфи щодо виплат ФОПам "карантинних" коштів

Київ • УНН

 • 13401 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики розвіяли велику кількість міфів, які пов’язані із виплатою “карантинних” 8 тис. грн ФОПам. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.

У Мінсоці спростували міфи щодо виплат ФОПам "карантинних" коштів

“Така кількість міфів в нас існує на сьогоднішній день, пов’язана із виплатою цієї допомоги. Ще раз хочу підкреслити — жоден вид соціальних виплат не підлягає оподаткуванню в принципі. Ні від того, хто їх отримує, ні пов’язані із діяльністю роботодавця. Це кошти, які спрямовуються безпосередньо застрахованим особам, якщо ми говоримо про цей вид соціальної підтримки. Вони не можуть бути використані ні роботодавцем, ні іншими особами. Вони використовуються виключно тією фізичною особою, яка звернулась щодо їх отримання”, — сказав Віталій Музиченко.

Він зазначив, що жоден із міфів про виплати ФОПам не відповідає дійсності, а перевірка відбувається на етапі подання документів і верифікації інформації про особу в держресурсах.

До найпоширеніших міфів щодо отримання коштів належить:

— Страх, що до ФОПу прийде перевірка;
— Що потрібно буде повернути кошти;
— Робітника звільнять з роботи, бо роботодавцю треба буде заплатити податки за кошти;
— Робітнику не доплатять зарплату на цю суму;
— Ці гроші треба віддати роботодавцю;
— Роботодавець коли дізнається, що робітник взяв допомогу — звільнить його;
— Потрібно буде роздати кошти колегам по роботі;
— Потрібно буде відпрацювати ці кошти після карантину.

“Тому абсолютно чітко можемо заспокоїти — це адресна соціальна підтримка, яка не підлягає поверненню і спрямована на підтримку власне тих громадян, які у зв’язку із посиленням карантинних обмежень позбавлені, скажімо так, можливості повноцінно працювати і має на меті компенсацію частини недоотриманих доходів”, — додав чиновник.

Нагадаємо, “карантинних” 8 тисяч ФОПам виплатили вже на 2,8 млрд грн.

Також нагадаємо, що з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Пенсійний фонд почав фінансування виплат “карантинних” 8 тисяч ФОПам з 22 грудня.

Додамо, що як заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99