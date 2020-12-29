"Карантинних" 8 тисяч ФОПам виплатили вже на 2,8 млрд грн

"Міністерством соціальної політики для виплати допомоги передбачені видатки у сумі 8,3 млрд грн. На сьогоднішній момент перераховано у нас уже безпосередньо на виплату більше, ніж 2,8 млрд грн. Тобто, з тієї кількості людей, які звернулися, тобто, із 426 тис., на сьогоднішній день під виплату уже проведено 355 тис. Тобто, профінансовані відповідні видатки на Пенсійний фонд. Далі за алгоритмом Пенсійний фонд відповідні кошти, а також реєстри таких осіб передає Ощадному банку, який проводить уже, спільно із банками, у яких відкрито рахунки у таких застрахованих осіб, зарахування таких коштів безпосередньо вже на рахунки цих осіб”, - сказав Віталій Музиченко.

Нагадаємо, на "карантинні" 8 тисяч подалися вже близько 430 тис. українців.

Так, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Пенсійний фонд почав фінансування виплат “карантинних” 8 тисяч ФОПам з 22 грудня.

Додамо, що як заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.