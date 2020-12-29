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На "карантинні" 8 тисяч подалися вже близько 430 тис. українців

Київ • УНН

 • 12257 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Станом на 12:00 29 грудня 429 тис. 704 ФОПів та найманих працівників подали заяви онлайн на отримання 8 тис. грн допомоги бізнесу через жорсткі карантинні обмеження у січні. Про це під час брифінгу сказав керівник проекту "Дія" Мстислав Банік, передає кореспондент УНН.

На "карантинні" 8 тисяч подалися вже близько 430 тис. українців

“На 12:00 вже подано 429 тис. 704 заяви на отримання допомоги. З них через мобільний застосунок 353 тис. 578 та через портал 76 тис. 126 заяв”, - сказав Мстислав Банік.

Він зазначив, що послуга з отримання коштів максимально автоматизована і триває робота над її спрощенням.

“Треба заповнити лише одне поле - це номер IBAN-рахунку. Для того, щоб держава надала тобі матеріальну допомогу”, - додав Банік.

Нагадаємо, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Пенсійний фонд почав фінансування виплат “карантинних” 8 тисяч ФОПам з 22 грудня. 

Додамо, що як заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.

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