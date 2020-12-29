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На "карантинные" 8 тысяч подались уже около 430 тыс. украинцев

Киев • УНН

 • 12257 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. По состоянию на 12:00 29 декабря 429 тыс. 704 ФЛП и наемных работников подали заявления онлайн на получение 8 тыс. грн помощи бизнесу из-за жестких карантинных ограничений в январе. Об этом во время брифинга сказал руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник, передает корреспондент УНН.

На "карантинные" 8 тысяч подались уже около 430 тыс. украинцев

"На 12:00 уже подано 429 тыс. 704 заявления на получение помощи. Из них через мобильное приложение 353 тыс. 578 и через портал 76 тыс. 126 заявлений", - сказал Мстислав Баник.

Он отметил, что услуга по получению средств максимально автоматизирована и продолжается работа над ее упрощением.

"Надо заполнить только одно поле - это номер IBAN-счета. Для того, чтобы государство предоставило тебе материальную помощь", - добавил Баник.

Напомним, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Пенсионный фонд начал финансирование выплат "карантинных" 8 тысяч ФЛП с 22 декабря.

Добавим, что как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.

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