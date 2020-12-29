"Карантинные" 8 тысяч ФЛП выплатили уже на 2,8 млрд грн

"Министерством социальной политики для выплаты помощи предусмотрены расходы в сумме 8,3 млрд грн. На сегодняшний момент перечислено у нас уже непосредственно на выплату более 2,8 млрд грн. То есть, из того количества обратившихся людей, из 426 тыс., на сегодняшний день под выплату уже проведено 355 тыс. То есть, профинансированы соответствующие расходы на Пенсионный фонд. Далее по алгоритму Пенсионный фонд соответствующие средства, а также реестры таких лиц передает Ощадному банку, который проводит совместно с банками, в которых открыты счета у таких застрахованных лиц, зачисление таких средств непосредственно уже на счета этих лиц", - сказал Виталий Музыченко.

Напомним, на "карантинные" 8 тысяч подались уже около 430 тыс. украинцев.

Так, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Пенсионный фонд начал финансирование выплат "карантинных" 8 тысяч ФЛП с 22 декабря.

Добавим, что как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.