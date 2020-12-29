В Минсоц опровергли мифы о выплате ФОПам "карантинных" средств

“Такое количество мифов у нас существует на сегодняшний день, связанное с выплатой этой помощи. Еще раз хочу подчеркнуть — ни один вид социальных выплат не подлежит налогообложению в принципе. Ни от того, кто их получает, ни связанные с деятельностью работодателя. Это средства, которые направляются непосредственно застрахованным лицам, если мы говорим об этом виде социальной поддержки. Они не могут быть использованы ни работодателем, ни другими лицами. Они используются исключительно тем физическим лицом, обратившимся касательно их получения”, — сказал Виталий Музыченко.

Он отметил, что ни один из мифов о выплатах ФОПам не соответствует действительности, а проверка происходит на этапе подачи документов и верификации информации о лице в госресурсов.

К распространенным мифам о получении средств относятся:

— Страх, что к ФОПу придет проверка;

— Что нужно будет вернуть средства;

— Рабочего уволят с работы, потому что работодателю надо будет заплатить налоги за денежные средства;

— Рабочему не доплатят зарплату на эту сумму;

— Эти деньги надо отдать работодателю;

— Работодатель когда узнает, что рабочий взял помощь — уволит его,

— Нужно будет раздать средства коллегам по работе;

— Нужно будет отработать эти средства после карантина.

“Поэтому совершенно четко можем успокоить — это адресная социальная поддержка, не подлежая возврату и направленая на поддержку собственно тех граждан, которые в связи с усилением карантина лишены, скажем так, возможности полноценно работать и имеет целью компенсацию части недополученных доходов”, — добавил чиновник.

Напомним, “карантинных” 8 тысяч ФОПам выплатили уже на 2,8 млрд грн.

Также напомним, что с 14 декабря портал “Дия” начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФОПы, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Пенсионный фонд начал финансирование выплат “карантинных” 8 тысяч ФОПам с 22 декабря.

Добавим, что как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8 тысяч гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.