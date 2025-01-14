У мінську розпочалися спільні навчання військ білорусі та росії

Протягом трьох днів представники зс рф та рб мають опрацююти один із варіантів застосування угруповань військ під час спільних дій.

Передає УНН із посиланням на Belta і TГ-канал міноборони республіки білорусь.

У вівторок, 14 січня, у мінську стартувало спільне штабне тренування об'єднаного командування регіонального угруповання військ - росії та білорусі. Як повідомляється, з 14 до 16 січня на стаціонарних пунктах управління представники збройних сил рб та рф мають "опрацювати один із варіантів застосування угруповань військ (сил) під час спільних дій".

Також зазначається, що навчання є складовою частиною комплексу заходів із підготовки до спільних стратегічних навчань Захід-2025, які відбудуться цього року на території білорусі.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що військові навчання в білорусі до 31 січня не становлять загрози для України. На території білорусі наразі немає достатньої кількості російських військ.

білорусь важливий напрямок, тому ми стежимо за навчаннями там - Демченко