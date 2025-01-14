У мінську розпочалися спільні навчання військ білорусі та росії
Київ • УНН
У мінську стартувало тренування об'єднаного командування військ білорусі та рф, яке триватиме до 16 січня. Навчання є підготовкою до стратегічних маневрів "Захід-2025".
Протягом трьох днів представники зс рф та рб мають опрацююти один із варіантів застосування угруповань військ під час спільних дій.
Передає УНН із посиланням на Belta і TГ-канал міноборони республіки білорусь.
У вівторок, 14 січня, у мінську стартувало спільне штабне тренування об'єднаного командування регіонального угруповання військ - росії та білорусі. Як повідомляється, з 14 до 16 січня на стаціонарних пунктах управління представники збройних сил рб та рф мають "опрацювати один із варіантів застосування угруповань військ (сил) під час спільних дій".
Також зазначається, що навчання є складовою частиною комплексу заходів із підготовки до спільних стратегічних навчань Захід-2025, які відбудуться цього року на території білорусі.
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Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що військові навчання в білорусі до 31 січня не становлять загрози для України. На території білорусі наразі немає достатньої кількості російських військ.
білорусь важливий напрямок, тому ми стежимо за навчаннями там - Демченко13.01.25, 09:30 • 28311 переглядiв