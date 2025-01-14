В минске начались совместные учения войск белоруссии и россии

В течение трех дней представители ВС РФ и РБ должны проработать один из вариантов применения группировок войск во время совместных действий.

Передает УНН со ссылкой на Belta и ТГ-канал минобороны республики Беларусь.

Во вторник, 14 января, в Минске стартовала совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск - России и Беларуси. Как сообщается, с 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил РБ и Рф должны «проработать один из вариантов применения группировок войск (сил) во время совместных действий».

Также отмечается, что учения являются составной частью комплекса мероприятий по подготовке к совместным стратегическим учениям Запад-2025, которые состоятся в 2025 году на территории Беларуси.

Напомним,

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что военные учения в Беларуси до 31 января не представляют угрозы для Украины. На территории Беларуси пока нет достаточного количества российских войск.

Беларусь важное направление, поэтому мы следим за учениями там - Демченко