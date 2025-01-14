В минске начались совместные учения войск белоруссии и россии
Киев • УНН
В Минске стартовала тренировка объединенного командования войск Беларуси и РФ, которая продлится до 16 января. Учения являются подготовкой к стратегическим маневрам «Запад-2025».
В течение трех дней представители ВС РФ и РБ должны проработать один из вариантов применения группировок войск во время совместных действий.
Передает УНН со ссылкой на Belta и ТГ-канал минобороны республики Беларусь.
Во вторник, 14 января, в Минске стартовала совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск - России и Беларуси. Как сообщается, с 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил РБ и Рф должны «проработать один из вариантов применения группировок войск (сил) во время совместных действий».
Также отмечается, что учения являются составной частью комплекса мероприятий по подготовке к совместным стратегическим учениям Запад-2025, которые состоятся в 2025 году на территории Беларуси.
Напомним,
Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что военные учения в Беларуси до 31 января не представляют угрозы для Украины. На территории Беларуси пока нет достаточного количества российских войск.
Беларусь важное направление, поэтому мы следим за учениями там - Демченко13.01.25, 09:30 • 26196 просмотров