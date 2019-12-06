У Міносвіти повідомили, коли студенти одеського коледжу повернуться до навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який постраждав від пожежі, відновлять навчання вже в понеділок, 9 грудня 2019 року. Для цього надано приміщення та аудиторії за ініціативою Ради директорів коледжів області, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Міносвіти.
"Освітній процес проходитиме в аудиторіях Одеського фінансово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. Також навчання продовжиться в іншому корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Героїв Крут, 19", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що у приміщенні коледжу, де сталася пожежа, досі працюють рятувальники. Наразі відомо про чотирьох загиблих, доля 11 осіб залишається невідомою.
"Міністерство освіти і науки висловлює співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав від пожежі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 грудня було створено Урядову комісію з розслідування причин пожежі.
Прем‘єр-міністр також дав розпорядження ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об‘єктах підвищеного ризику, де постійно перебуває велика кількість людей.
Як повідомляв УНН, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.