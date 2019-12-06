У Міносвіти повідомили, коли студенти одеського коледжу повернуться до навчання

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який постраждав від пожежі, відновлять навчання вже в понеділок, 9 грудня 2019 року. Для цього надано приміщення та аудиторії за ініціативою Ради директорів коледжів області, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Міносвіти.