В Минобразования сообщили, когда студенты одесского колледжа вернутся к учебе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, восстановят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019 года. Для этого предоставлено помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобразования.

"Образовательный процесс будет проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета. Также обучение продолжится в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Героев Крут, 19", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в помещении колледжа, где произошел пожар, до сих пор работают спасатели. Пока известно о четырех погибших, судьба 11 человек остается неизвестной.

"Министерство образования и науки выражает соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от пожара", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря была создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара.

Премьер-министр также дал распоряжение ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.

Как сообщал УНН, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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