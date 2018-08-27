У Міноборони розповіли деталі про поранених вчора українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Усі українські військові, які внаслідок вчорашніх обстрілів бойовиків на Донбасі були поранені, отримують належну медичну допомогу. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Унаслідок обстрілів двоє наших захисників було поранено, ще двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойові травми. Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один — бойового травмування. Ще двоє військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою", - сказав Мотузяник.
Він додав: "Усі військовослужбовці, які отримали поранення та бойові травми, отримують кваліфіковану медичну допомогу в медичних закладах".
Крім того, як зазначив Мотузяник, з приводу підриву на вибуховому пристрої і отримання бойової травми одним із військових призначено службову перевірку.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ.