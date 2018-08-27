В Минобороны рассказали детали о раненых вчера украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Все украинские военные, которые в результате вчерашних обстрелов боевиков на Донбассе были ранены, получают надлежащую медицинскую помощь. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"В результате обстрелов двое наших защитников были ранены, еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один - боевое травмирование. Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму с личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства", - сказал Мотузяник.
Он добавил: "Все военнослужащие, получившие ранения и боевые травмы, получают квалифицированную медицинскую помощь в медицинских учреждениях".
Кроме того, как отметил Мотузяник, по поводу подрыва на взрывном устройстве и получения боевой травмы одним из военных назначена служебная проверка.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 23 раза открывали огонь по позициям украинских войск.