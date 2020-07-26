У Міноборони назвали умову реалізації повного припинення вогню на Донбасі

У заяві зазначено, що Збройні Сили України дотримуватимуться досягнутих політичних домовленостей, і діятимуть у відповідності до міжнародних миротворчих практик.​

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"Водночас, заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури", - йдеться у повідомленні. ​

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При цьому, Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого Генеральним штабом створені відповідні додаткові резерви, наголосили у Міноборони. ​

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"В ефективній реалізації домовленостей, що набирають чинності з 27 липня зацікавлені всі, хто бажає миру і територіальної цілісності нашої країни. Українські воїни є і будуть на передовій, де кується наша спільна перемога. Вони докладуть всіх зусиль для реалізації мирних планів ​ політичного керівництва України", - зазначено у заяві.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.

Нагадаємо, підрозділи Об’єднаних сил почали підготовку до повного припинення вогню.

Також у штабі ООС навели деталі обстановки на лінії зіткнення напередодні всеосяжного припинення вогню.