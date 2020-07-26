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В Минобороны назвали условие реализации полного прекращения огня на Донбассе

В Минобороны назвали условие реализации полного прекращения огня на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 19566 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Министерство обороны Украины отмечает, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня будет реализовано только при условии соблюдения принципов соглашения, что зафиксировано с участием представителей ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении Минобороны, размещенном на официальной странице в Facebook, передает УНН.

В заявлении указано, что Вооруженные Силы Украины придерживаться достигнутых политических договоренностей, и будут действовать в соответствии с международными миротворческими практиками.

"Вместе с тем, меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведение диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом, Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генеральным штабом созданы соответствующие дополнительные резервы, отметили в Минобороны.

"В эффективной реализации договоренностей, которые вступают в силу с 27 июля заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности нашей страны. Украинские воины есть и будут на передовой, где куется наша общая победа. Они приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины", - говорится в заявлении.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил,  что Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года.

Напомним, подразделения Объединенных сил начали подготовку к полному прекращению огня.

Также в штабе ООС привели детали обстановки на линии соприкосновения накануне всеобъемлющего прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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