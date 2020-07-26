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Хомчак зробив заяву щодо всеосяжного припинення вогню на Донбасі

Хомчак зробив заяву щодо всеосяжного припинення вогню на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, передає УНН з посиланням на пресслужбу ЗСУ.

“Збройні Сили України, як ніхто інший, розуміють ціну миру, вже виміряного тисячами життів, і роблять все для його досягнення. Другий день поспіль працюю в районі проведення операції Об’єднаних сил і задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування”, — сказав Хомчак.

Також він наголошує на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури.

“При цьому, Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого створені відповідні додаткові резерви. Закликаю не піддаватися керованим провокаціям, гібридним проявам паніки, зберігати спокій та об’єднуватися довкола свого Війська та своїх захисників”, — зазначив Хомчак.

За його словами, Збройні Сили України завжди будуть віддані присязі Українському Народові.

“...сподіваюсь, що дана наймасштабніша фундаментальна спроба забезпечити глобальне перемир’я, дасть можливість нашим політикам та дипломатам, зміцнюючи обороноздатність держави, рухатися далі задля досягнення довгоочікуваного миру”, — наголосив Хомчак.

Нагадаємо, підрозділи Об’єднаних сил почали підготовку до повного припинення вогню.

Також у штабі ООС навели деталі обстановки на лінії зіткнення напередодні всеосяжного припинення вогню.

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