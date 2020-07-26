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Хомчак сделал заявление относительно всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Хомчак сделал заявление относительно всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 76874 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины, как никто другой, понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения. Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - сказал Хомчак.

Также он отмечает, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих возможности, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведение диверсионно-разведывательных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры.

"При этом, Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы. Призывают не поддаваться на управляемые провокации, гибридные проявления паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего Войска и своих защитников", - отметил Хомчак.

По его словам, Вооруженные Силы Украины всегда будут отданы присяге Украинскому Народу.

"... надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", - подчеркнул Хомчак.

Напомним, подразделения Объединенных сил начали подготовку к полному прекращению огня.

Также в штабе ООС привели детали обстановки на линии соприкосновения накануне всеобъемлющего прекращения огня.

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