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У Мінфіну з'явилася концепція другого рівня пенсійної реформи: у понеділок її покажуть "слугам"

Київ • УНН

 • 18618 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Народні депутати з фракції “Слуга народу” на засіданні у понеділок, 1 листопада, планують розглянути презентацію міністра фінансів Сергія Марченка щодо впровадження другого рівня пенсійної реформи. Про це повідомила речниця фракції “Слуги народу” Юлія Палійчук у Telegram, пише УНН.

У Мінфіну з'явилася концепція другого рівня пенсійної реформи: у понеділок її покажуть "слугам"

Цитата:

“Також під час засідання фракції планується презентація міністра фінансів Сергія Марченка щодо впровадження другого рівня пенсійної реформи”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Речниця “Слуг народу” раніше інформувала, що народні депутати фракції зберуться на засідання 1 листопада, о 19:00 в КВЦ “Парковий” у Києвіі. На ньому планують розглянути:

  • кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
  • обрання першого заступника голови фракції. Як повідомила Палійчук, кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець.

Також нардепи розглянуть інші питання, пов'язані з роботою фракції.

Контекст

В уряді шукають способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Однак, єдиного бачення, як впроваджувати другий рівень пенсійної системи, донині не було. Одначе, була інформація, що запланована модель фінансування таких пенсій складається з 1% від ЄСВ + 1% з іншого джерела. Як до іншого джерела в Мінфіні схиляються до прямої бюджетної програми.

Прем'єр Денис Шмигаль також заявив, що початок пенсійної реформи відбуватиметься "за рахунок держави".

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, українцям не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не буде включати накопичень в недержавних пенсійних фондах (НПФ). Така ситуація з пенсіями пов'язана з темпами старіння населення: кількість працюючого населення скорочується, а кількість пенсіонерів зростає.

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