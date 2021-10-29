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У Минфина появилась концепция второго уровня пенсионной реформы: в понедельник ее покажут "слугам"

Киев • УНН

 • 18618 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Народные депутаты из фракции "Слуга народа" на заседании в понедельник, 1 ноября, планируют рассмотреть презентацию министра финансов Сергея Марченко о внедрении второго уровня пенсионной реформы. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, пишет УНН.

У Минфина появилась концепция второго уровня пенсионной реформы: в понедельник ее покажут "слугам"

Цитата:

"Также во время заседания фракции планируется презентация министра финансов Сергея Марченко о внедрении второго уровня пенсионной реформы", - говорится в сообщении.

Дополнение

Пресс-секретарь "Слуг народа" ранее информировала, что народные депутаты фракции соберутся на заседание 1 ноября, в 19:00 в КВЦ "Парковый" в Киеве. На нем планируют рассмотреть:

  • кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве аппарата Верховной Рады;
  • избрание первого заместителя главы фракции. Как сообщила Палийчук, кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец.

Также нардепы рассмотрят другие вопросы, связанные с работой фракции.

Контекст

В правительстве ищут способы запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Однако единого видения, как внедрять второй уровень пенсионной системы, до сих пор не было. Но была информация, что запланированная модель финансирования таких пенсий состоит из 1% от ЕСВ + 1% из другого источника. Как к другому источнику в Минфине склоняются к прямой бюджетной программе.

Премьер Денис Шмигаль также заявил, что начало пенсионной реформы будет происходить "за счет государства".

По словам министра финансов Сергея Марченко, украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Такая ситуация с пенсиями связана с темпами старения: количество работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет.

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