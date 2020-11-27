У Мінфіні поки не бачать підстав для перегляду макропрогнозу по ВВП на 2021 рік

"На питання "реально чи нереально виглядає показник?" - мають відповідати макропрогнози. На сьогодні підстав для перегляду макропрогнозу я не бачу. Навіть більше: ті показники падіння ВВП, які закладалися цього року, десь ми у їх межах і працюємо. Це дозволяє мені сказати, що якщо ми правильно заклали макроекономічні показники цього року, то немає необхідності переглядати вхідні дані для бюджету 2021 року", - повідомив Марченко.

Він зазначив, що не вважає, що у випадку незначного відхилення від макропрогнозу, вони не знайдуть, як замістити одне джерело доходів іншим і що це є нормальною практикою.

Нагадаємо, падіння ВВП України за третій квартал 2020 року сповільнилося до 3,5%.

Також нагадаємо, фінальний проект Бюджету-2021 уже надійшов до Ради, який напередодні був схвалений Кабміном 26 листопада.