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У Мінфіні поки не бачать підстав для перегляду макропрогнозу по ВВП на 2021 рік

У Мінфіні поки не бачать підстав для перегляду макропрогнозу по ВВП на 2021 рік

Київ • УНН

 • 13992 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що не бачить підстав для перегляду макропрогнозу щодо зростання ВВП на наступний рік. Про це він сказав в інтерв’ю "ВВС News Україна", передає УНН.

"На питання "реально чи нереально виглядає показник?" - мають відповідати макропрогнози. На сьогодні підстав для перегляду макропрогнозу я не бачу. Навіть більше: ті показники падіння ВВП, які закладалися цього року, десь ми у їх межах і працюємо. Це дозволяє мені сказати, що якщо ми правильно заклали макроекономічні показники цього року, то немає необхідності переглядати вхідні дані для бюджету 2021 року", - повідомив Марченко.

Він зазначив, що не вважає, що у випадку незначного відхилення від макропрогнозу, вони не знайдуть, як замістити одне джерело доходів іншим і що це є нормальною практикою.

Нагадаємо, падіння ВВП України за третій квартал 2020 року сповільнилося до 3,5%.

Також нагадаємо, фінальний проект Бюджету-2021 уже надійшов до Ради, який напередодні був схвалений Кабміном 26 листопада.

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