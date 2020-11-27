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В Минфине пока не видят оснований для пересмотра макропрогноза по ВВП на 2021 год

В Минфине пока не видят оснований для пересмотра макропрогноза по ВВП на 2021 год

Киев  •  УНН

 • 13980 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не видит оснований для пересмотра макропрогноза по росту ВВП на следующий год. Об этом он сказал в интервью "ВВС News Украина", передает УНН.

"На вопрос "реально или нереально выглядит показатель?" - должны отвечать макропрогнозы. На сегодня оснований для пересмотра макропрогноза я не вижу. Более того: те показатели падения ВВП, которые закладывались в этом году, где-то мы в их пределах и работаем. Это позволяет мне сказать, что если мы правильно заложили макроэкономические показатели этого года, то нет необходимости просматривать входные данные для бюджета 2021 года", - сообщил Марченко.

Он отметил, что не считает, что в случае незначительного отклонения от макропрогноза, они не найдут, как заместить один источник доходов другим и это является нормальной практикой.

Напомним, падение ВВП Украины за третий квартал 2020 года замедлилось до 3,5%.

Также напомним, финальный проект бюджета-2021 уже поступил в Раду, который накануне был одобрен Кабмином 26 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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