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Падіння ВВП України за квартал сповільнилося до 3,5%

Падіння ВВП України за квартал сповільнилося до 3,5%

Київ • УНН

 • 13658 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Падіння ВВП України у третьому кварталі (липень-вересень) 2020 року сповільнилося до 3,5% у річному вимірі, проти показника в 11,4% кварталом раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

"Реальний ВВП у III кварталі 2020 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 8,5% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2019 року – зменшився на 3,5%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, падіння ВВП України в другому кварталі (квітень-червень) 2020 року становило 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

При цьому, падіння ВВП у першому кварталі порівняно з I кварталом 2019 року становило 1,5%.

Додамо, Мінекономіки оцінює падіння економіки України за три квартали (у січні-вересні) цього року у 5,5%.

Водночас, за прогнозом Мінекономіки, падіння ВВП України різко прискориться у разі введення локдауну - до 5,6% за підсумком 2020 року проти прогнозованих нині 4,8%.

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