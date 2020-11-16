Спад ВВП Украины за квартал замедлился до 3,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Падение ВВП Украины в третьем квартале (июль-сентябрь) 2020 года замедлилось до 3,5% в годовом измерении, против показателя в 11,4% кварталом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
"Реальный ВВП в III квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 8,5% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с III кварталом 2019 года - уменьшился на 3,5%", - говорится в сообщении.
Напомним, падение ВВП Украины во втором квартале (апрель-июнь) 2020 года составило 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В то же время, падение ВВП в первом квартале по сравнению с I кварталом 2019 года составило 1,5%.
Добавим, Минэкономики оценивает падение экономики Украины за три квартала (в январе-сентябре) в этом году в 5,5%.
При этом, по прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины резко ускорится в случае введения локдауна - до 5,6% по итогам 2020 года против прогнозируемых сейчас 4,8%.