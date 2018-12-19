У МінАПК вражені сумою цьогорічних інвестицій в агрогалузь
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За 9 місяців цього року у вітчизняний АПК було вкладено понад 60 млрд грн капітальних інвестицій. Про це під час прес-конференції журналістам повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова, передає кореспондент УНН.
"Обсяг інвестицій дійсно вражає. Йдеться про інвестиції у сільське, рибне та лісове господарство, і переробну промисловість.
Загальна сума капітальних інвестицій - понад 60 млрд грн, при тому що 45 млрд грн - це безпосередньо сільське господарство, де вагому частку займають проекти із розвитку тваринництва", - повідомила вона.
Цьогоріч інвестори вкладалися у будівництво ферм, лінійних та портових елеваторів, потужностей для зберігання зерна тощо, уточнила Ковальова.
Крім того, бізнес активно вкладав гроші у розвиток харчової і переробної промисловості, розповіла заступник міністра.
"На розбудову потужностей із виробництва та переробки харчів було спрямовано понад 15 млрд грн", - зазначила вона.
Нагадаємо, найбільшою інвестицією в об'єкти АПК за останні 5 років вважається будівництво другої лінії виробництва Вінницької птахофабрики агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба).