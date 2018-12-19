В МинАПК поражены суммой нынешних инвестиций в агроотрасль
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. За 9 месяцев этого года в отечественный АПК было вложено более 60 млрд грн капитальных инвестиций. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, передает корреспондент УНН.
"Объем инвестиций действительно впечатляет. Речь идет об инвестициях в сельское, рыбное и лесное хозяйство, и перерабатывающую промышленность.
Общая сумма капитальных инвестиций - более 60 млрд грн, при том что 45 млрд грн - это непосредственно сельское хозяйство, где весомую долю занимают проекты по развитию животноводства", - сообщила она.
В этом году инвесторы вкладывались в строительство ферм, линейных и портовых элеваторов, мощностей для хранения зерна и т.д., уточнила Ковалева.
Кроме того, бизнес активно вкладывал деньги в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, рассказала замминистра.
"На развитие мощностей по производству и переработке продуктов было направлено более 15 млрд грн", - отметила она.
Напомним, крупнейшей инвестицией в объекты АПК за последние 5 лет считается строительство второй линии производства Винницкой птицефабрики агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба).