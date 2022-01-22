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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Масштабна пожежа: у Миколаєві горів ресторан площею 300 кв м

Масштабна пожежа: у Миколаєві горів ресторан площею 300 кв м

Київ • УНН

 • 25420 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. В одному з ресторанів Миколаєва, сьогодні вночі сталася пожежа. Про це інформує УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Повідомляється, що 22 січня о 01:53 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу ресторану “Daili Sport”, розташованого на вул. Спортивній м. Миколаєва.

Горів цокольний та 3 поверх будівлі, була загроза розповсюдження пожежі на 1 та 2 поверхи.

О 03:10 пожежу на площі 300 кв. м локалізовано, о 04:00 ліквідовано. Не допущено розповсюдження вогню на приміщення 1 та 2 поверхів.

Всього до гасіння залучалось 9 одиниць техніки та 45 рятувальників. Причина пожежі та збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає.

Додамо

У селі Бузова на Київщині під час пожежі загинула однорічна дитина, поки її 18-річна матір, залишивши трьох дітей вийшла до вбиральні.

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