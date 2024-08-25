У межах її дії два десятки аеродромів рф: Зеленський показав ракету-дрон "Паляниця"

ukenru
15:22 • 2930 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 11996 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 43081 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 51417 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 95977 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 145820 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 184938 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 269216 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166492 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142198 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
81 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 76031 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 106268 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 86503 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 71124 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 63647 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 43088 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 137372 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 269217 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 202701 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 231924 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 9520 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 24564 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 27401 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31554 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 49066 перегляди
Актуальне
У межах її дії два десятки аеродромів рф: Зеленський показав ракету-дрон "Паляниця"

У межах її дії два десятки аеродромів рф: Зеленський показав ракету-дрон "Паляниця"

Київ • УНН

 • 31625 перегляди

Президент України показав нову далекобійну ракету-дрон "Паляниця".

Президент Володимир Зеленський показав, як виглядає українська далекобійна ракета-дрон "Паляниця". В межах її дії два десятки військових російських аеродромів, передає УНН.

Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах. Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога,

- написав Зеленський.

У відео яке опублікував Зеленський показано ракету-дрона "Паляниця".

Президент про нову ракету-дрон "Паляниця": швидша та потужніша за українські далекобійні дрони24.08.24, 16:02 • 20248 переглядiв

Також у відео зазначається, що майже все навколо ракети-дрона "Паляниця" засекречено, але дещо все ж відомо. У межах дії ракети-дрону два десятки військових російських аеродромів. Всю розробку змогли завершити феноменально швидко, лише за півтора року. Але мотивація вагома: чим швидше "Паляниця" була б готова, тим більше життів вдасться захистити. "Паляниця" буде запускатися з наземної платформи. Двигун – турбореактивний. Вартість ракети-дрона набагато нижча аналогів. І робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача "Паляниці" - захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території.

"Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін не розкрив деталей нової української ракети-дрону "Паляниця", але зазначив, що ворог вивчатиме їхні техніко-технічні характеристики по "прильотах" в тил.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29