У межах її дії два десятки аеродромів рф: Зеленський показав ракету-дрон "Паляниця"
Київ • УНН
Президент України показав нову далекобійну ракету-дрон "Паляниця".
Президент Володимир Зеленський показав, як виглядає українська далекобійна ракета-дрон "Паляниця". В межах її дії два десятки військових російських аеродромів, передає УНН.
Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах. Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога,
У відео яке опублікував Зеленський показано ракету-дрона "Паляниця".
Президент про нову ракету-дрон "Паляниця": швидша та потужніша за українські далекобійні дрони24.08.24, 16:02 • 20248 переглядiв
Також у відео зазначається, що майже все навколо ракети-дрона "Паляниця" засекречено, але дещо все ж відомо. У межах дії ракети-дрону два десятки військових російських аеродромів. Всю розробку змогли завершити феноменально швидко, лише за півтора року. Але мотивація вагома: чим швидше "Паляниця" була б готова, тим більше життів вдасться захистити. "Паляниця" буде запускатися з наземної платформи. Двигун – турбореактивний. Вартість ракети-дрона набагато нижча аналогів. І робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача "Паляниці" - захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території.
"Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін не розкрив деталей нової української ракети-дрону "Паляниця", але зазначив, що ворог вивчатиме їхні техніко-технічні характеристики по "прильотах" в тил.