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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В пределах ее действия два десятка аэродромов рф: Зеленский показал ракету-дрон "Паляница"

В пределах ее действия два десятка аэродромов рф: Зеленский показал ракету-дрон "Паляница"

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 07:03  •  9054 просмотра

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Президент Украины показал новую дальнобойную ракету-дрон "Паляница".

Президент Владимир Зеленский показал, как выглядит украинская дальнобойная ракета-дрон «Паляница». В пределах ее действия два десятка военных российских аэродромов, передает УНН.

Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения - российским самолетам на военных аэродромах. Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона «Паляница». Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага,

- написал Зеленский.

В видео которое опубликовал Зеленский показано ракету-дрона «Паляница».

Президент про нову ракету-дрон "Паляниця": швидша та потужніша за українські далекобійні дрони24 августа 2024, 13:02 • 18321 просмотр

Также в видео отмечается, что почти все вокруг ракеты-дрона «Паляница» засекречено, но кое-что все же известно. В пределах действия ракеты-дрона два десятка военных российских аэродромов. Всю разработку смогли завершить феноменально быстро, всего за полтора года. Но мотивация весомая: чем быстрее «Паляница» была бы готова, тем больше жизней удастся защитить. «Паляница» будет запускаться с наземной платформы. Двигатель - турбореактивный. Стоимость ракеты-дрона намного ниже аналогов. И работа над ее удешевлением и увеличением производства продолжается. Задача «Паляницы» - защитить мирное население, уничтожив наступательный потенциал врага. И сделать это на его территории.

«Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день», - отметил Зеленский.

Дополнение

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин не раскрыл деталей новой украинской ракеты-дрона «Паляница», но отметил, что враг будет изучать их технико-технические характеристики по «прилетам» в тыл.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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