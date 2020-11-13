У мерії Харкова назвали інавгурацію Кернеса в "Шаріте" вигадками

“Це я вже втомився пояснювати. Щоранку у нього в палаті відбуваються консиліуми, на якому лікарі вирішують, чи можна його сьогодні або максимум завтра виписувати. Ми не знаємо ні про дати, ні про що. Ми знаємо тільки те, що щоранку проводяться консиліум, на якому щоранку вирішують це питання. Якщо він ще не тут, то значить легені його потребують ще долікування в Німеччині. Як тільки він опиниться тут - значить з легенями все вже в повному порядку… Всі вигадки про “Шаріте”, інавгурацію в “Шаріте”, залиште тим, хто їх продукує”, - сказав Юрій Сидоренко.

Він зазначив, що участь в інавгурації Геннадій Кернес буде брати особисту.

Нагадаємо, Геннадій Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.

Також нагадаємо, 10 листопада з'явилося нове фото "зниклого" Геннадія Кернеса, про розшук якого раніше повідомляла поліція.