В мэрии Харькова назвали инаугурацию Кернеса в "Шарите" выдумками

"Это я уже устал объяснять. Каждое утро у него в палате проходят консилиумы, на котором врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать. Мы не знаем ни о датах, ни о чем. Мы знаем только то, что каждое утро проводятся консилиум, на котором каждое утро решают этот вопрос. Если он еще не здесь, то значит легкие у него нуждаются еще лечения в Германии. Как только он окажется здесь - значит с легкими все уже в полном порядке... Все выдумки о "Шарите", инаугурацию в "Шарите", оставьте тем, кто их производит", - сказал Юрий Сидоренко.

Он отметил, что участие в инаугурации Геннадий Кернес будет принимать личное.

Напомним, Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.

Также напомним, 10 ноября появилось новое фото "пропавшего" Геннадия Кернеса, о розыске которого ранее сообщала полиция.