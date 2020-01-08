У МАУ пообіцяли опублікувати повні списки пасажирів літака на своєму сайті

КИЇВ. 8 січня. УНН. В авіакомпанії МАУ пообіцяли опублікувати повні списки пасажирів літака Boeing 737-800 NG, який зазнав аварії в Ірані, на своєму сайті найближчим часом. Про це повідомив віцепрезидент з наземного обслуговування та сервісу МАУ Володимир Семенченко, передає кореспондент УНН.