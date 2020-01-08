У МАУ не стали коментувати авіакатастрофу українського літака в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" відмовилися прокоментувати падіння літака на півночі Тегерану, столиці Ірану, через відсутність інформації. Про це журналісту УНН повідомив оперетор в контактному центрі МАУ.
"... відсутня будь-яка інформація (щодо авіакатастрофи - ред.)", - сказав оператор.
Нагадаємо, 8 січня вранці український літак з, за зпопередніми даними, 180 пасажирами на борту розбився неподалік Тегерану. У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.
Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.
Президент Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.