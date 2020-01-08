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У МАУ не стали коментувати авіакатастрофу українського літака в Ірані

У МАУ не стали коментувати авіакатастрофу українського літака в Ірані

Київ • УНН

 • 39748 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" відмовилися прокоментувати падіння літака на півночі Тегерану, столиці Ірану, через відсутність інформації. Про це журналісту УНН повідомив оперетор в контактному центрі МАУ.

"... відсутня будь-яка інформація (щодо авіакатастрофи - ред.)", - сказав оператор.

Нагадаємо, 8 січня вранці український літак з, за зпопередніми даними, 180 пасажирами на борту розбився неподалік Тегерану. У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.

Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.

Президент Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

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