В МАУ не стали комментировать авиакатастрофу украинского самолета в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" отказались прокомментировать падение самолета на севере Тегерана, столицы Ирана, из-за отсутствия информации. Об этом журналисту УНН сообщил оператор в контактном центре МАУ.
"... отсутствует какая-либо информация (по авиакатастрофе - ред.)", - сказал оператор.
Напомним, 8 января утром украинский самолет с, по предыдущими данным, 180 пассажирами на борту разбился неподалеку Тегерана. В МИД для УНН сообщили о предварительно 160 погибших в авиакатастрофе.
Также ранее УНН сообщали, что на данный момент консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.
Президент Зеленский прокомментировал авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.