У людей є своє пояснення формули Штайнмайєра - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У людей є своє пояснення формули Штайнмайєра. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю журналістам у Житомирі, коментуючи підписання формули Штайнмайєра, передає УНН.
“Формулу Штайнмайєра я вже сказав... у людей є своє пояснення формули Штайнмайєра — воно відрізняється від реального пояснення, що мається на увазі”, — наголосив Зеленський.
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Нагадаємо, нардеп Тищенко пояснив формулу Штайнмайєра за допомогою насосу і надувної ляльки.
Раніше УНН повідомляв, що Зеленський прокоментував питання про контроль над кордоном на Донбасі.