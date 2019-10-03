Нардеп Тищенко пояснив формулу Штайнмайєра за допомогою насосу і надувної ляльки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко пояснив формулу Штайнмайєра за допомогою прикладу із насосом і надувною лялькою.Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів щодо формули Штайнмайєра в кулуарах парламенту, передає УНН з посиланням на відео, розміщене "Громадське" у Facebook.
"Я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну, нашу Україну, що нам побудували наші попередники, з насосом, де що не візьмеш, все щось не працює... (Формула Штайнмайєра передбачає – ред.) розведення, потім вибори – найголовніше, що треба розуміти, - тільки під наглядом ОБСЄ і тільки за законами України. Все, крапка…То ви берете, наприклад, іграшку, наприклад, надувну ляльку. Ви знаєте, як з нею впоратись? Чи, не знаю, машину. Купуєте машину. Ви знаєте як з нею впоратись? Вам треба інструкція", - зазначив Тищенко.
Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" назвали підписання формули Штайнмайєра Україною технічним кроком для переходу в нормандський формат.