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Нардеп Тищенко пояснил формулу Штайнмайера с помощью насоса и надувной куклы

Киев • УНН

 • 12746 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко пояснил формулу Штайнмайера с помощью примера с насосом и надувной куклой. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналистов по формуле Штайнмайера в кулуарах парламента, передает УНН со ссылкой на видео, размещенном на "Общественное" в Facebook.

Нардеп Тищенко пояснил формулу Штайнмайера с помощью насоса и надувной куклы

"Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, что нам построили наши предшественники, с насосом, где что не возьмешь, все что-то не работает... (Формула Штайнмайера предусматривает - ред.) разведение, затем выбори - самое главное, что нужно понимать - только под наблюдением ОБСЕ и только по законам Украины. Все, точка ... Так вы берете, например, игрушку, например, надувную куклу. Вы знаете, как с ней справиться? Или, не знаю, машину. Покупаете машину. Вы знаете как с ней справиться? Вам нужна инструкция", - отметил Тищенко.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" назвали подписание формулы Штайнмайера Украиной техническим шагом для перехода в Нормандский формат.

Украинские Национальные Новости

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