У людей есть свое объяснение формулы Штайнмайера - Зеленский

"Формулу Штайнмайера я уже сказал ... у людей есть свое объяснение формулы Штайнмайера - оно отличается от реального объяснения, что имеется в виду", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, нардеп Тищенко пояснил формулу Штайнмайера с помощью насоса и надувной куклы.

Ранее УНН сообщал, что Зеленский прокомментировал вопрос о контроле над границей на Донбассе.