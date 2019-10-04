У людей есть свое объяснение формулы Штайнмайера - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. У людей есть свое объяснение формулы Штайнмайера. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью журналистам в Житомире, комментируя подписание формулы Штайнмайера, передает УНН.
"Формулу Штайнмайера я уже сказал ... у людей есть свое объяснение формулы Штайнмайера - оно отличается от реального объяснения, что имеется в виду", - подчеркнул Зеленский.
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Напомним, нардеп Тищенко пояснил формулу Штайнмайера с помощью насоса и надувной куклы.
Ранее УНН сообщал, что Зеленский прокомментировал вопрос о контроле над границей на Донбассе.