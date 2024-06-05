У Львові зупинили авто за кермом якого був 14-річний хлопець
Київ • УНН
14-річний хлопчик був спійманий за кермом BMW в центрі Львова, і його батькові загрожує штраф.
У центрі Львова патрульні зупинили автомобіль, яким керував 14.річний хлопець. На місце події викликали батька юнака, - йому загрожує штраф. Пише УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівської області.
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В центрі Львова патрульні зупинили BMW, - за кермом був 14-річний водій. Подія сталася напередодні ввечері. Як вказується, правоохоронці зупинили автомобіль за порушення вимог дорожнього знаку 3.21 "Вʼїзд заборонено" на вулиці Івана Франка. Також було зафіксовано рух смугою для громадського транспорту водія автомобіля BMW.
На місце події викликали батька юнака і склали на нього протокол за ч.3 ст. 184 (Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років адміністративного правопорушення).
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