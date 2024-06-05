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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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4 июня 2024, 06:04  •  174761 просмотра

Во Львове остановили авто за рулем которого был 14-летний парень

14-летний мальчик был пойман за рулем BMW в центре Львова, и его отцу грозит штраф.

Криминал и ЧП •   •  3115 просмотра
Во Львове остановили авто за рулем которого был 14-летний парень

Завтра в течение суток будут применяться графики почасовых отключений - ”Укрэнерго"

6 июня в течение всего дня будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии, при этом возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей в случае превышения лимитов.

Экономика •   •  4302 просмотра
Завтра в течение суток будут применяться графики почасовых отключений - ”Укрэнерго"

Тендерные закупки, обустройство фортификаций и наполнение бюджета: Кравченко провел совещание с правоохранителями Киевщины

Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко провел еженедельное совещание с региональными правоохранителями, на котором обсуждались тендерные закупки для восстановления жилья, разрушенного российскими оккупантами, строительство фортификационных сооружений, ситуация с безопасностью, экономическая стабильность, наполнение бюджета и соблюдение законности и порядка.

Война •   •  5778 просмотра
Тендерные закупки, обустройство фортификаций и наполнение бюджета: Кравченко провел совещание с правоохранителями Киевщины

В постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке открыли выставку "Дневники войны: не услышанные голоса украинских детей"

Постоянное представительство Украины при ООН открыло в Нью-Йорке выставку под названием "Дневники войны: неслышные голоса украинских детей", на которой представлены личные истории детей, ставших свидетелями войны в Украине.

Война •   •  4891 просмотра
В постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке открыли выставку "Дневники войны: не услышанные голоса украинских детей"

Высшее образование: в МОН разъяснили, какие изменения ждут при поступлении на магистратуру и аспирантуру

Министерство образования и науки обновило процедуру приема на соискание степеней бакалавра, магистра, доктора философии и доктора искусствоведения на 2024 год, увеличив поддержку высших учебных заведений в прифронтовых и приграничных регионах, повысив проходные баллы на магистерские программы и введя особые условия для абитуриентов с оккупированных территорий или районы, нарушенные активными военными действиями.

Общество •   •  4883 просмотра
Высшее образование: в МОН разъяснили, какие изменения ждут при поступлении на магистратуру и аспирантуру

россияне повредили или уничтожили более 2 тысяч объектов культурной инфраструктуры Украины - Минкульт

По данным Министерства культуры и информационной политики Украины, с начала полномасштабного российского вторжения российские войска уже повредили или разрушили 2003 объекта культурной инфраструктуры в Украине.

Война •   •  4984 просмотра
россияне повредили или уничтожили более 2 тысяч объектов культурной инфраструктуры Украины - Минкульт

В 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень – НБУ

В 2025 году реальная заработная плата в Украине превысит свой довоенный уровень из-за нехватки рабочей силы, вызванной миграцией и мобилизацией, что приведет к усилению конкуренции за квалифицированных работников и заставит работодателей повышать заработную плату.

Экономика •   •  5012 просмотра
В 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень – НБУ

НБУ прогнозирует, что инфляция умеренно ускорится в следующие месяцы: что будет с ценами

Согласно прогнозу Национального банка Украины, инфляция в Украине умеренно ускорится в ближайшие месяцы и к концу года немного превысит 8%. Это связано с исчерпанием эффекта высокой доходности прошлого года. Также влияет война.

Экономика •   •  5274 просмотра
НБУ прогнозирует, что инфляция умеренно ускорится в следующие месяцы: что будет с ценами

Армия обороны Израиля начала наземную операцию против ХАМАС в городке беженцев в Газе

Израильские военные начали наземные операции против ХАМАС в городе беженцев Бурейдж и к востоку от города Дейр-эль-Балах в Секторе Газа с целью ликвидации террористической инфраструктуры.

Новости Мира •   •  4964 просмотра
Армия обороны Израиля начала наземную операцию против ХАМАС в городке беженцев в Газе

70 млн евро общего товарооборота и значительные будущие инвестиции: почему торговые отношения между Украиной и Ирландией - это больше, чем экономика

В 2023 году Ирландия импортировала из Украины товаров на сумму почти 25 млн евро, что на 29% больше, чем в 2018 году. Кроме того, Ирландия экспортировала в Украину товаров на сумму 45 миллионов евро. Лариса Герасько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ирландии, отметила, что развитие торговых отношений между двумя странами — это не только об экономических показателях, это о людях.

Экономика •   •  5498 просмотра
70 млн евро общего товарооборота и значительные будущие инвестиции: почему торговые отношения между Украиной и Ирландией - это больше, чем экономика