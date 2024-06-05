Во Львове остановили авто за рулем которого был 14-летний парень

70 млн евро общего товарооборота и значительные будущие инвестиции: почему торговые отношения между Украиной и Ирландией - это больше, чем экономика

В 2023 году Ирландия импортировала из Украины товаров на сумму почти 25 млн евро, что на 29% больше, чем в 2018 году. Кроме того, Ирландия экспортировала в Украину товаров на сумму 45 миллионов евро. Лариса Герасько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ирландии, отметила, что развитие торговых отношений между двумя странами — это не только об экономических показателях, это о людях.