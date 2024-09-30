У Львові втретє не змогли обрати запобіжний захід Стахіву
Київ • УНН
Галицький суд Львова не обрав запобіжний захід антивакцинатору Стахіву через клопотання про відвід судді. Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування ЗСУ.
Галицький районний суд Львова втретє не зміг обрати запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва через клопотання про відвід судді. Його підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.
Повідомляється, що засідання у Галицькому суді Львова розпочалося о 10:25. Остап Стахів прийшов у залу суду.
"Стахів подав клопотання про відвід судді. Суд оголосив про перерву", - йдеться в повідомленні.
Перед цим Остапа Стахіва двічі викликали до суду - 25 вересня та 27 вересня. Антивакцинатор не з'явився на засідання через те, що його разом з адвокатом викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. Через це запобіжний захід тоді так і не змогли обрати.
Доповнення
Львівський блогер та псевдоактивіст отримав підозру у зливі даних про розміщення ЗСУ.