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У Львові втретє не змогли обрати запобіжний захід Стахіву

У Львові втретє не змогли обрати запобіжний захід Стахіву

Київ • УНН

 • 14460 перегляди

Галицький суд Львова не обрав запобіжний захід антивакцинатору Стахіву через клопотання про відвід судді. Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування ЗСУ.

Галицький районний суд Львова втретє не зміг обрати запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва через клопотання про відвід судді. Його підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що засідання у Галицькому суді Львова розпочалося о 10:25. Остап Стахів прийшов у залу суду.

"Стахів подав клопотання про відвід судді. Суд оголосив про перерву", - йдеться в повідомленні.

Перед цим Остапа Стахіва двічі викликали до суду - 25 вересня та 27 вересня. Антивакцинатор не з'явився на засідання через те, що його разом з адвокатом викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. Через це запобіжний захід тоді так і не змогли обрати.

Доповнення

Львівський блогер та псевдоактивіст отримав підозру у зливі даних про розміщення ЗСУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
lvivЛьвів

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