Во Львове в третий раз не смогли избрать меру пресечения Стахиву

Галицкий районный суд Львова в третий раз не смог избрать меру пресечения для антивакцинатора Остапа Стахива из-за ходатайства об отводе судьи. Его подозревают в мошенничестве и распространении информации о расположении подразделений ВСУ.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Общественное.

Сообщается, что заседание в Галицком суде Львова началось в 10:25. Остап Стахив пришел в зал суда.

«Стахив подал ходатайство об отводе судьи. Суд объявил о перерыве», - говорится в сообщении.

Перед этим Остапа Стахива дважды вызывали в суд - 25 сентября и 27 сентября. Антивакцинатор не явился на заседание из-за того, что его вместе с адвокатом вызвали на следственные действия в другом уголовном производстве. Поэтому меру пресечения тогда так и не смогли избрать.

Дополнение

Львовский блогер и псевдоактивист получил подозрениев сливе данных о размещении ВСУ.