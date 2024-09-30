Во Львове в третий раз не смогли избрать меру пресечения Стахиву

ukenru
Эксклюзив
Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда
  •  10641 просмотра

Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда

Эксклюзив
В столичном метро на рельсы упала женщина
  •  32627 просмотра

В столичном метро на рельсы упала женщина

Эксклюзив
Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября
  •  57020 просмотра

Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября

Эксклюзив
МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение
  •  83767 просмотра

МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение

Эксклюзив
Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе
  •  100281 просмотра

Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
  •  111685 просмотра

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
  •  110496 просмотра

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
  •  109051 просмотра

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

Эксклюзив
«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
28 сентября 2024, 14:39  •  118139 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  140270 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за вражеского обстрела на Николаевщине перекрыто движение поездов - Укрзализныця

Из-за вражеского обстрела на Николаевщине перекрыто движение поездов - Укрзализныця

  •  98275 просмотра
Полномасштабной войны на Ближнем Востоке надо избежать - Байден

Полномасштабной войны на Ближнем Востоке надо избежать - Байден

  •  22252 просмотра
В Ивано-Франковске угарным газом отравилась целая семья

В Ивано-Франковске угарным газом отравилась целая семья

  •  30580 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

  •  71939 просмотра
В более 200 городах и селах оккупированной Луганщины нет ни одного продуктового магазина - ОВА

В более 200 городах и селах оккупированной Луганщины нет ни одного продуктового магазина - ОВА

  •  34158 просмотра
публикации
Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

  •  10523 просмотра
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

27 сентября 2024, 09:56  •  158101 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

27 сентября 2024, 09:40  •  152318 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

27 сентября 2024, 09:01  •  150708 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

27 сентября 2024, 07:00  •  154340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

  •  71939 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

  •  46396 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

  •  111685 просмотра
Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

29 сентября 2024, 03:03  •  90547 просмотра
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября 2024, 03:11  •  111517 просмотра
Актуальное
Во Львове в третий раз не смогли избрать меру пресечения Стахиву

Во Львове в третий раз не смогли избрать меру пресечения Стахиву

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 08:55  •  4631 просмотра

Read in English

Галицкий суд Львова не избрал меру пресечения антивакцинатору Стахиву из-за ходатайства об отводе судьи. Стахива подозревают в мошенничестве и распространении информации о расположении ВСУ.

Галицкий районный суд Львова в третий раз не смог избрать меру пресечения для антивакцинатора Остапа Стахива из-за ходатайства об отводе судьи. Его подозревают в мошенничестве и распространении информации о расположении подразделений ВСУ.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Общественное.

Сообщается, что заседание в Галицком суде Львова началось в 10:25. Остап Стахив пришел в зал суда.

«Стахив подал ходатайство об отводе судьи. Суд объявил о перерыве», - говорится в сообщении.

Перед этим Остапа Стахива дважды вызывали в суд - 25 сентября и 27 сентября. Антивакцинатор не явился на заседание из-за того, что его вместе с адвокатом вызвали на следственные действия в другом уголовном производстве. Поэтому меру пресечения тогда так и не смогли избрать.

Дополнение

Львовский блогер и псевдоактивист получил подозрениев сливе данных о размещении ВСУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
lvovЛьвов