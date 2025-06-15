У Львові стався вибух електрокабелю: частина Левандівки залишилась без світла

На вулиці Суботівській у Львові стався вибух електричного кабелю, внаслідок чого частина мікрорайону Левандівка тимчасово залишилась без електропостачання. У Залізничній райадміністрації запевняють, що обійшлося без постраждалих. Бригади "Львівобленерго" вже працюють на місці, відновити світло обіцяють протягом години. Про це повідомили у Львівській міськраді, передає УНН.

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На вул. Суботівській вибухнув електричний кабель. Ніхто з мешканців не постраждав - повідомили в Залізничній райадміністрації.

Як додали у міській раді, "через аварію частина Левандівки тимчасово залишилась без світла".

У "Львівобленерго" повідомили, що їхні "бригади виїхали на місце. Там заявили, що "роботи тривають, і електропостачання обіцяють відновити орієнтовно за годину".

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