Во Львове произошел взрыв электрокабеля: часть Левандовки осталась без света

На улице Суботовской во Львове произошел взрыв электрического кабеля, в результате чего часть микрорайона Левандовка временно осталась без электроснабжения. В Железнодорожной райадминистрации уверяют, что обошлось без пострадавших. Бригады "Львовоблэнерго" уже работают на месте, восстановить свет обещают в течение часа. Об этом сообщили во Львовском горсовете, передает УНН.

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На ул. Суботовской взорвался электрический кабель. Никто из жителей не пострадал - сообщили в Железнодорожной райадминистрации.

Как добавили в городском совете, "из-за аварии часть Левандовки временно осталась без света".

В "Львовоблэнерго" сообщили, что их "бригады выехали на место. Там заявили, что "работы продолжаются, и электроснабжение обещают восстановить ориентировочно через час".

В правительстве Польши подтвердили, что получили согласие Украины на проведение эксгумаций во Львове.