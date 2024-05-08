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У Львові на місці табору для військовополонених вшанували памʼять загиблих у Другій світовій війні

У Львові на місці табору для військовополонених вшанували памʼять загиблих у Другій світовій війні

Київ • УНН

 • 15025 перегляди

8 травня у Львові вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні на місці концентраційного табору для військовополонених "Шталаг-328", вперше в Україні відзначаючи День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У середу, 8 травня, у Львові, на місці, де був концентраційний табір для військовополонених, вшанували памʼять загиблих у Другій світовій війні. Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Деталі 

У Львові, на місці, де був концентраційний табір для військовополонених "Шталаг-328", вшанували памʼять загиблих у Другій світовій війні. Цьогоріч Україна вперше відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій. Наша держава приєдналася до європейської традиції відзначення цієї дати

- розповів очільник ОВА. 

Він наголосив, що в цьому випадку пам’ятати – означає цінувати справедливий мир і дотримуватися його всією міжнародною спільнотою. 

Козицький додав, що 8 травня – нагадування, що Друга світова – результат домовленостей двох тоталітарних режимів: нацистського у Німеччині й комуністичного – в СРСР

Це нагадування про надто тривалу мовчазну відмову найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. Наслідок – геноцид українського, єврейського, кримськотатарського народів. Мільйони невинних жертв

- заявив Максим Козицький.

Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом: яку ціну заплатили українці за перемогу у Другій світовій війні08.05.24, 06:47 • 91448 переглядiв

Нагадаємо

З нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні президент України Володимир Зеленскький заявив, що як і нацизм Гітлера, нацизм путіна хоче, щоб його кордони не закінчувалися.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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