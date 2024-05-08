Во Львове на месте лагеря для военнопленных почтили память погибших во Второй мировой войне

В среду, 8 мая, во Львове, на месте, где был концентрационный лагерь для военнопленных, почтили память погибших во Второй мировой войне. Об этом рассказал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

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Во Львове, на месте, где был концентрационный лагерь для военнопленных "Шталаг-328", почтили память погибших во Второй мировой войне. В этом году Украина впервые отмечает 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой. Наше государство присоединилось к европейской традиции празднования этой даты - рассказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что в этом случае помнить - значит ценить справедливый мир и соблюдать его всем международным сообществом.

Козицкий добавил, что 8 мая - напоминание, что Вторая мировая - результат договоренностей двух тоталитарных режимов: нацистского в Германии и коммунистического - в СССР

Это напоминание о слишком длительном молчаливом отказе мощнейших государств мира сопротивляться агрессорам. Следствие - геноцид украинского, еврейского, крымскотатарского народов. Миллионы невинных жертв - заявил Максим Козицкий.

Сегодня в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом: какую цену заплатили украинцы за победу во Второй мировой войне

Напомним

По случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне президент Украины Владимир Зеленскький заявил, что как и нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы не заканчивались.