Як нацизм Гітлера, нацизм путіна хоче, щоб його кордони ніде не закінчувались - Зеленський

Як нацизм Гітлера, цей нацизм російського диктатора володимира путіна хоче, щоб його кордони ніде не закінчувались. Про це заявив Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає кореспондент УНН.

Очевидно, що російська держава воює не лише проти нашої української незалежності, не лише проти нашої держави, а проти взагалі усього, що дає життя державі і народу. Ми чуємо, як вони в москві погрожують точно таким же винищенням яке несуть Україні. Точно такими ж руїнами також й іншим народам світу. Саме це і є сучасний нацизм. Він вкоренився в кремлі. Він хоче правити й правити довічно. Він підпорядкував росію пропагандою та мілітаризмом, він підміняє закон насильством, а правду своїми бажаннями. І це не просто щось таке, що здатне обмежитися тільки цією війною, лише знищенням життя в одній країні. Як і той нацизм Гітлера, цей нацизм путіна хоче, щоб його кордони ніде не закінчувались - сказав Зеленський.

Він наголосив, що все ж таки є й буде межа, якої російським нацистам не перетнути.

"Це хоробрість усіх, хто протистоїть злу. Це рішучість кожного, хто зупиняє руїни та рятує людей від винищення й приниження. Це співпраця держав світу, яка допомагає життю вистояти й перемагати. Це принциповість тих, хто приходить у такі місця, до таких меморіалів, щоб ушанувати захист життя, і не приходить на інавгурації зла", - заявив Президент.

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Доповнення

Зеленський у своєму відеозверненні з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні заявив, що сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою і злочини нацистів скоюються вже під російським прапором. За словами Президента, зупинити це, як і в 1945-му, здатен тільки об’єднаний вільний світ.