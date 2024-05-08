Как нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  58889 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  72851 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  158685 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  147225 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148494 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  232707 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109709 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120603 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120691 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120921 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  191704 просмотра
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30 апреля 2024, 14:32  •  498476 просмотра

Как нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - Зеленский

Как и нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы не заканчивались нигде, стремясь господствовать и подчинить мир с помощью насилия и пропаганды. По словам Зеленского, его остановит мужество и решимость тех, кто противостоит злу и защищает жизнь.

Война •   •  2447 просмотра
Как нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - Зеленский

"Просто играли в футбол": в ОВА рассказали о состоянии раненых из-за атаки рф детей

Трое детей в возрасте 13-15 лет были серьезно ранены во время игры в футбол в Харькове в результате российской атаки, и врачи борются за их жизнь.

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"Просто играли в футбол": в ОВА рассказали о состоянии раненых из-за атаки рф детей

В Одессе мужчина зарезал подростка за отказ дать закурить: что известно

24-летний харьковчанин зарезал 16-летнего парня в Одессе за то, что тот отказался дать ему закурить, и теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

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В Одессе мужчина зарезал подростка за отказ дать закурить: что известно

В ЕС обсуждают возможное влияние закона об "иноагентах" на евроинтеграцию Грузии - СМИ

Послы ЕС выразили обеспокоенность относительно закона Грузии об "иностранных агентах" и его потенциального влияния на процесс европейской интеграции страны.

Новости Мира •   •  2467 просмотра
В ЕС обсуждают возможное влияние закона об "иноагентах" на евроинтеграцию Грузии - СМИ

Оккупанты придумали способ, как легализовать хищения авдеевского коксохима - Центр сопротивления

российские оккупанты придумали схему передачи в собственность российскому "инвестору" Авдеевского коксохимического завода, одного из крупнейших коксохимических предприятий Европы, с целью легализации кражи.

Война •   •  3654 просмотра
Оккупанты придумали способ, как легализовать хищения авдеевского коксохима - Центр сопротивления

Рада призвала мир признать депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида

Рада призвала признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, усилить поддержку Украины против российской агрессии, отреагировать на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и создать трибунал по российской агрессии против Украины, а также требует от россии снять ограничения в отношении крымскотатарских институтов.

политика •   •  4248 просмотра
Рада призвала мир признать депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида

Уничтожение оружия и служебной документации "черной роты" Беркута во время Майдана: будут судить двух экс-командиров

Двух экс-командиров "черной роты" "Беркута" будут судить за организацию уничтожения оружия и служебных документов, которые использовались во время протестов на Майдане для сокрытия преступлений против протестующих.

Криминал и ЧП •   •  4024 просмотра
Уничтожение оружия и служебной документации "черной роты" Беркута во время Майдана: будут судить двух экс-командиров

Foreign Affairs: украинские удары по российским НПЗ работают эффективнее, чем западные санкции

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы существенно подорвали способность России перерабатывать сырую нефть в пригодное для использования топливо, такое как бензин и дизельное топливо. Благодаря этому россия вынуждена была запретить экспорт бензина на 6 месяцев, несмотря на то, что она является крупным производителем нефти.

Война •   •  5064 просмотра
Foreign Affairs: украинские удары по российским НПЗ работают эффективнее, чем западные санкции

Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ.

политика •   •  12238 просмотра
Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

Мобилизация заключенных: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, разрешающий условно-досрочное освобождение заключенных для прохождения военной службы во время мобилизации или военного положения, за исключением осужденных за коррупцию, умышленные убийства, преступления против национальной безопасности или сексуальное насилие.

Общество •   •  11752 просмотра
Мобилизация заключенных: Рада приняла закон