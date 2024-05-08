Как нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - Зеленский

Как нацизм Гитлера, этот нацизм российского диктатора владимира путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает корреспондент УНН.

Очевидно, что российское государство воюет не только против нашей украинской независимости, не только против нашего государства, а против вообще всего, что дает жизнь государству и народу. Мы слышим, как они в москве угрожают точно таким же истреблением которое несут Украине. Точно такими же руинами также и другим народам мира. Именно это и есть современный нацизм. Он укоренился в кремле. Он хочет править и править пожизненно. Он подчинил россию пропагандой и милитаризмом, он подменяет закон насилием, а правду своими желаниями. И это не просто что-то такое, что способно ограничиться только этой войной, только уничтожением жизни в одной стране. Как и тот нацизм Гитлера, этот нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - сказал Зеленский.

Он отметил, что все же есть и будет граница, которую российским нацистам не пересечь.

"Это храбрость всех, кто противостоит злу. Это решимость каждого, кто останавливает руины и спасает людей от истребления и унижения. Это сотрудничество государств мира, которое помогает жизни выстоять и побеждать. Это принципиальность тех, кто приходит в такие места, к таким мемориалам, чтобы почтить защиту жизни, и не приходит на инаугурации зла", - заявил Президент.

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Дополнение

Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил, что сегодня идеи Гитлера звучат на русском языке и преступления нацистов совершаются уже под российским флагом. По словам Президента, остановить это, как и в 1945-м, способен только объединенный свободный мир.