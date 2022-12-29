У Львові чути вибухи, голова ОВА каже про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Львові чути вибухи, повідомив мер міста Андрій Садовий. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про роботу ППО в області, пише УНН.
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"У Львові чути вибухи! Залишайтесь в укриттях!" - написав мер міста Андрій Садовий у Телеграм.
"У Львівській області працює ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях!" - зазначив голова ОВА Максим Козицький у Телеграм.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.