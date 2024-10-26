У Лондоні готуються до масштабних протестів: праві проти антирасистів
Київ • УНН
У суботу в Лондоні відбудуться паралельні мітинги правих антиіммігрантських сил та борців з расизмом. Поліція посилить заходи безпеки для запобігання можливим зіткненням між протестувальниками.
У Лондоні на суботу заплановані великі мітинги правих протестувальників, які виступають проти іммігрантів, а також демонстрантів, які борються з расизмом. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією, події проходитимуть під пильним наглядом поліції, яка здійснить посилену операцію для запобігання можливим зіткненням між учасниками.
Марш "Об'єднайте Королівство", організований антиіммігрантським та антимусульманським активістом Стівеном Якслі-Ленноном, відомим під псевдонімом Томмі Робінсон, розпочнеться на залізничному вокзалі Вікторія перед подальшим рухом до парламенту. Поліція закликає учасників до дотримання порядку і забезпечення безпеки під час проведення заходів.
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