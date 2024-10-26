В Лондоне готовятся к масштабным протестам: правые против антирасистов
Киев • УНН
В субботу в Лондоне состоятся параллельные митинги правых антииммигрантских сил и борцов с расизмом. Полиция усилит меры безопасности для предотвращения возможных столкновений между протестующими.
В Лондоне на субботу запланированы крупные митинги правых протестующих, выступающих против иммигрантов, а также демонстрантов, которые борются с расизмом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, события будут проходить под пристальным наблюдением полиции, которая осуществит усиленную операцию для предотвращения возможных столкновений между участниками.
Марш «Объедините Королевство», организованный антииммигрантским и антимусульманским активистом Стивеном Яксли-Ленноном, известным под псевдонимом Томми Робинсон, начнется на железнодорожном вокзале Виктория перед дальнейшим движением к парламенту. Полиция призывает участников к соблюдению порядка и обеспечению безопасности во время проведения мероприятий.
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