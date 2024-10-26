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Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
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Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 138213 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 140418 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Лондоне готовятся к масштабным протестам: правые против антирасистов

В Лондоне готовятся к масштабным протестам: правые против антирасистов

Киев  •  УНН

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В субботу в Лондоне состоятся параллельные митинги правых антииммигрантских сил и борцов с расизмом. Полиция усилит меры безопасности для предотвращения возможных столкновений между протестующими.

В Лондоне на субботу запланированы крупные митинги правых протестующих, выступающих против иммигрантов, а также демонстрантов, которые борются с расизмом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, события будут проходить под пристальным наблюдением полиции, которая осуществит усиленную операцию для предотвращения возможных столкновений между участниками.

Марш «Объедините Королевство», организованный антииммигрантским и антимусульманским активистом Стивеном Яксли-Ленноном, известным под псевдонимом Томми Робинсон, начнется на железнодорожном вокзале Виктория перед дальнейшим движением к парламенту. Полиция призывает участников к соблюдению порядка и обеспечению безопасности во время проведения мероприятий.

россия, Китай и Иран могут разжечь насильственные протесты в США после выборов - американская разведка23 октября 2024, 01:00 • 21765 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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